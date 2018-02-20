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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39192

В Шостке на вокзале у конотопчанина украли телефон

Потерей мобильного телефона обернулось для 20-летнего жителя Конотопа знакомство на железнодорожном вокзале в Шостке.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 20-летний житель Конотопа. Парень рассказал полицейским, что на железнодорожном вокзале, ожидая электропоезд, познакомился с молодым человеком. Через несколько минут разговора тот попросил разрешения воспользоваться его мобильным телефоном, мол, собственного нет, а звонок для него важен. Конотопчанин дал тому на несколько минут свой сотовый. Но новый знакомый, воспользовавшись доверием парня, просто бежал вместе с чужим гаджетом.

«Наши сотрудники провели ряд необходимых мероприятий и установили подозреваемого, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - Им оказался ранее судимый за кражу 19-летний местный житель. Мобильный телефон он успел продать, а деньги потратить на собственные нужды».

Сейчас уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, уже направлено в суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество Шостка

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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