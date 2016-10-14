Священник перешел из Московского в Киевский патриархат В лоно родной церкви перешел с общинами знаменитый протоиерей, сообщается на сайте Сумской епархии УПЦ КП.

В Сумскую епархию УПЦ КП обратился с просьбой о принятии его в клир Церкви вместе с двумя общинами известный в Сумской области протоиерей о. Иван, за плечами которого около 30 лет усердной пастырской службы в УПЦ МП, построенные под его опекой ряд храмов. Было время, когда он окормлял 15 населенных пунктов. Следует отметить, что когда геройски погибли в АТО в соседнем поселке два брата-воина, о. Иван согласился их с почетом отпеть и задумался о переходе в УПЦ КП.