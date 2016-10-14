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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:11606

Священник перешел из Московского в Киевский патриархат

В лоно родной церкви перешел с общинами знаменитый протоиерей, сообщается на сайте Сумской епархии УПЦ КП.

В Сумскую епархию УПЦ КП обратился с просьбой о принятии его в клир Церкви вместе с двумя общинами известный в Сумской области протоиерей о. Иван, за плечами которого около 30 лет усердной пастырской службы в УПЦ МП, построенные под его опекой ряд храмов. Было время, когда он окормлял 15 населенных пунктов. Следует отметить, что когда геройски погибли в АТО в соседнем поселке два брата-воина, о. Иван согласился их с почетом отпеть и задумался о переходе в УПЦ КП.

Общество УПЦ КП

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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