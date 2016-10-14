Священник перешел из Московского в Киевский патриархат

В Сумскую епархию УПЦ КП обратился с просьбой о принятии его в клир Церкви вместе с двумя общинами известный в Сумской области протоиерей о. Иван, за плечами которого около 30 лет усердной пастырской службы в УПЦ МП, построенные под его опекой ряд храмов. Было время, когда он окормлял 15 населенных пунктов. Следует отметить, что когда геройски погибли в АТО в соседнем поселке два брата-воина, о. Иван согласился их с почетом отпеть и задумался о переходе в УПЦ КП.
В Ахтырке клирик Покровского кафедрального собора УПЦ (МП) Ярослав Цыганенко перешел к Киевскому Патриархату.... 1
На территории областной больницы 12 сентября была запланирована закладка капсулы под строительство здания от Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата).... 1
В поселке Великие Бубны Роменского района жители собрали подписи о переходе общины от УПЦ (МП) в УПЦ Киевского Патриархата....
1 ноября в Глухове в воинской части разгорелся конфликт между священниками УПЦ (МП) и УПЦ КП....
Завтра, 15 октября, Патриарх Украинской православной церкви Филарет приедет в Сумскую область....