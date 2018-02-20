Полиция разоблачила изобретательного любителя «травки»

Сотрудники Бурынского отделения полиции получили сообщение от неравнодушных граждан о возможном хранения одним из жителей района наркотиков. Правоохранители пришли домой к 51-летнему мужчине с соответствующей санкцией на обыск его усадьбы.
Во время осмотра дома в одной из комнат полицейские обнаружили бумажный сверток с зернами конопли. А в ходе осмотра хозяйства нашли полиэтиленовый пакет черного цвета, лежавший напротив окна дома за забором. Осмотрев содержимое пакета, правоохранители нашли около двух килограммов измельченных растений конопли.
«Сам гражданин отказывается давать какие-либо объяснения о происхождении и причинах хранения марихуаны, - комментирует начальник Бурынского отделения полиции Сергей Бойко. - Изъятую «находку» направили на экспертизу, а в отношении самого гражданина следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины».
В соответствии с нормами действующего законодательства, подозреваемому в хранении наркотиков грозит немалый срок лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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