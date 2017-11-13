Сумские фигуристы закрыли сезон

На центральном катке, на пл. Независимости, 47 юных сумских спортсменов под руководством своих тренеров Светланы Каравай и Екатерины Макаренко показали зрелищный спектакль на льду. Праздник фигурного катания прошел при поддержке отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Сумской области.
Много горожан пришли поддержать своих фигуристов, поболеть за них и пожелать больших спортивных достижений. Побежденных не было. Все спортсмены получили подарки от Национального Олимпийского комитета, Федерации фигурного катания в Сумской области и отличное настроение от своих выступлений.
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