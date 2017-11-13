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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские фигуристы закрыли сезон

11 марта в Сумах состоялось праздник фигурного катания на коньках - открытые городские соревнования «SKATE SUMY 2018».

На центральном катке, на пл. Независимости, 47 юных сумских спортсменов под руководством своих тренеров Светланы Каравай и Екатерины Макаренко показали зрелищный спектакль на льду. Праздник фигурного катания прошел при поддержке отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Сумской области.

Много горожан пришли поддержать своих фигуристов, поболеть за них и пожелать больших спортивных достижений. Побежденных не было. Все спортсмены получили подарки от Национального Олимпийского комитета, Федерации фигурного катания в Сумской области и отличное настроение от своих выступлений.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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