Сумские фигуристы закрыли сезон 11 марта в Сумах состоялось праздник фигурного катания на коньках - открытые городские соревнования «SKATE SUMY 2018».

На центральном катке, на пл. Независимости, 47 юных сумских спортсменов под руководством своих тренеров Светланы Каравай и Екатерины Макаренко показали зрелищный спектакль на льду. Праздник фигурного катания прошел при поддержке отделения Национального Олимпийского комитета Украины в Сумской области.

Много горожан пришли поддержать своих фигуристов, поболеть за них и пожелать больших спортивных достижений. Побежденных не было. Все спортсмены получили подарки от Национального Олимпийского комитета, Федерации фигурного катания в Сумской области и отличное настроение от своих выступлений.