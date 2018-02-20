Сумские биатлонисты не поедут на этап кубка мира в Россию Сборная Украины закончит сезон в норвежском Холменколлене на этой неделе.

Сегодня, 13 марта, на встрече министра молодежи и спорта Украины Игоря Жданова и президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака принято совместное решение о том, что украинская сборная не будет принимать участие в соревнованиях, проводимых на территории Российской Федерации, сообщает сайт ФБУ.

В связи с этим основная сборная завершит сезон восьмым этапом Кубка мира в норвежском Холменколлене, а команда Б возвращается в Украину, пропуская последний этап Кубка IBU в Ханты-Мансийске. Хотя на предпоследний в Увате (РФ) ездила, где сумчанка Юлия Журавок завоевала две медали.