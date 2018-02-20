За сутки полицейские Сумщины раскрыли 7 краж В большинстве случаев «трофеями» злоумышленников становились различные металлические изделия и конструкции из помещений и дачных домов граждан, а также наличные средства на общую сумму около 5000 гривен.

Так, полицейские Сумского района раскрыли две кражи с дачных участков, совершенных накануне. В первом случае, правоохранители вычислили двух злоумышленников 34 и 41 года, которые вломились в чужой дачный домик и украли оттуда 25 метров сетки-рабицы и 50 метров поливного шланга. Предварительно, своими действиями они нанесли ущерб владельцу на 1000 гривен. Оперативно выйдя на след злоумышленников, полицейские нашли как самих воров, так и похищенные вещи, которые уже возвращены владельцу. А во втором случае, на краже металлических конструкций для выращивания винограда, общим весом в 35 кг, попался другой 49-летний житель района. Как и в предыдущем случае, местом совершения правонарушения стал оставленный на зиму без хозяев дачный участок.

Находясь в одной из кофеен Глухова, 24-летний местный житель заметил оставленную одним из посетителей куртку. Молодой человек быстро проверил содержимое ее карманов и поспешил покинуть заведение с 4000 гривен, которые он украл из куртки. Но потратить все наличные злоумышленнику помешали полицейские, которые в тот же день нашли его вместе с частью похищенных денег.

Улучшить свое имущественное положение за счет односельчанина пытался и 33-летний житель Ахтырщини. Находясь в доме своего знакомого, он украл 600 гривен наличных, настенные часы и фонарик. А 43-летний сумчанин попался на краже 200 гривен и мобильного телефона.

По всем данным фактам в полиции открыты соответствующие уголовные производства по ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Полицейские продолжают собирать доказательства для передачи материалов в суд и проверять подозреваемых на причастность к совершению аналогичных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.