Роменские спасатели продолжают проводить восстановительные работы в Авдеевке Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны) и Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области продолжают проводить восстановительные работы в жилых домах и помогать населению ликвидировать последствия артиллерийских обстрелов, которые произошли год назад в г. Авдеевка Донецкой области.

За выходные, 8-11 марта, бойцы ГСЧС проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Спортивная, Соборная и Чернышевского. Всего было установлено 395 листов шифера, 70 кв. м оцинкованного железа и 8 метров погонных доски. Также, спасатели демонтировали 395 листов шифера.

С начала проведения работ бойцы ГСЧС завершили восстановительные работы за 310 адресам, сообщает сайт ведомства.