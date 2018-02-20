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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:21271

Роменские спасатели продолжают проводить восстановительные работы в Авдеевке

Спасатели Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС (г. Ромны) и Главного управления ГСЧС Украины в Донецкой области продолжают проводить восстановительные работы в жилых домах и помогать населению ликвидировать последствия артиллерийских обстрелов, которые произошли год назад в г. Авдеевка Донецкой области.

За выходные, 8-11 марта, бойцы ГСЧС проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Спортивная, Соборная и Чернышевского. Всего было установлено 395 листов шифера, 70 кв. м оцинкованного железа и 8 метров погонных доски. Также, спасатели демонтировали 395 листов шифера.

С начала проведения работ бойцы ГСЧС завершили восстановительные работы за 310 адресам, сообщает сайт ведомства.

Общество Авдеевка Роменский МЦБР Спасатели

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