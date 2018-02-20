Роменские спасатели продолжают проводить восстановительные работы в Авдеевке

За выходные, 8-11 марта, бойцы ГСЧС проводили восстановительные работы в частных жилых домах на ул. Спортивная, Соборная и Чернышевского. Всего было установлено 395 листов шифера, 70 кв. м оцинкованного железа и 8 метров погонных доски. Также, спасатели демонтировали 395 листов шифера.
С начала проведения работ бойцы ГСЧС завершили восстановительные работы за 310 адресам, сообщает сайт ведомства.
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