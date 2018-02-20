Роменчанин взял «бронзу» на кубке мира

В турнире приняли участие около 700 спортсменов из 13 стран мира. Украину представляла сборная команда, в которую вошли представители клуба «Армада» (Харьковская обл.), клуба «Диомид» (Полтавская область) и спортивного клуба «Рятувльник» Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (город Ромны Сумской обл.).
Роменчанин Владимир Шинкаренко выступал в весовой категории до 103 кг в возрасте 35-44 года.
В напряженной борьбе за выход в финал на дополнительной минуте по баллам он проиграл спортсмену из Австрии, а в поединке с азербайджанским спортсменом одержал победу и занял почетное третье место.
Владимир Шинкаренко выражает благодарность всем, кто помог принять участие в Кубке мира: Биляеву Сергею Васильевичу, Сайфулле Магомедову, Корниенко Игорю Сергеевичу, Баранник Людмиле и всем друзьям.
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