Роменчанин взял «бронзу» на кубке мира 2-4 марта в Сазхаломбатте (Венгрия) состоялся Кубок мира по кэмпо-каратэ.

В турнире приняли участие около 700 спортсменов из 13 стран мира. Украину представляла сборная команда, в которую вошли представители клуба «Армада» (Харьковская обл.), клуба «Диомид» (Полтавская область) и спортивного клуба «Рятувльник» Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (город Ромны Сумской обл.).

Роменчанин Владимир Шинкаренко выступал в весовой категории до 103 кг в возрасте 35-44 года.

В напряженной борьбе за выход в финал на дополнительной минуте по баллам он проиграл спортсмену из Австрии, а в поединке с азербайджанским спортсменом одержал победу и занял почетное третье место.

Владимир Шинкаренко выражает благодарность всем, кто помог принять участие в Кубке мира: Биляеву Сергею Васильевичу, Сайфулле Магомедову, Корниенко Игорю Сергеевичу, Баранник Людмиле и всем друзьям.