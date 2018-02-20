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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00183

Роменчанин взял «бронзу» на кубке мира

2-4 марта в Сазхаломбатте (Венгрия) состоялся Кубок мира по кэмпо-каратэ.

В турнире приняли участие около 700 спортсменов из 13 стран мира. Украину представляла сборная команда, в которую вошли представители клуба «Армада» (Харьковская обл.), клуба «Диомид» (Полтавская область) и спортивного клуба «Рятувльник» Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины (город Ромны Сумской обл.).

Роменчанин Владимир Шинкаренко выступал в весовой категории до 103 кг в возрасте 35-44 года.

В напряженной борьбе за выход в финал на дополнительной минуте по баллам он проиграл спортсмену из Австрии, а в поединке с азербайджанским спортсменом одержал победу и занял почетное третье место.

Владимир Шинкаренко выражает благодарность всем, кто помог принять участие в Кубке мира: Биляеву Сергею Васильевичу, Сайфулле Магомедову, Корниенко Игорю Сергеевичу, Баранник Людмиле и всем друзьям.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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