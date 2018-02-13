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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:55360

Как живется психически больным в Лебедине?

В Лебединском психоневрологическом интернате - ненадлежащие условия проживания подопечных с тяжелыми психическими расстройствами.

Это показал визит без предупреждения в Лебединский психоневрологический интернат для мужчин в Сумской области, проведенный региональным представителем Уполномоченного по Сумской области и работником Секретариата Уполномоченного по правам человека в рамках реализации национального превентивного механизма.

Администрацией этого заведения, в котором на время визита проживало 176 человек, принимаются меры по созданию надлежащих условий для подопечных. В жилых корпусах проводятся текущие ремонтные работы. Подопечные имеют возможность посещать библиотеку, находиться в комнатах для досуга, а также в любое время выходить во двор.

В личных разговорах с участниками визита подопечные положительно оценивали качество питания. По их словам, в рационе достаточно часто являются сладости и фрукты. По информации администрации заведения, в день выделяется 47 гривен на питание одного человека.

В то же время, мониторами было зафиксировано ненадлежащие условия проживания подопечных в корпусе для лиц с тяжелыми психическими расстройствами, в котором в одной комнате проживают 30 человек. Подопечные сообщили, что в этом помещении, которое находится в ненадлежащем санитарном состоянии, они находятся постоянно, кроме времени, отведенного для приема пищи. При этом люди лишены возможности выходить на прогулки на свежий воздух.

Также одним из проблемных вопросов, на котором было акцентировано внимание участниками визита, является неиспользование личных средств подопечных, находящихся под опекой директора интерната. Эти средства не используются для их личных нужд, а только накапливаются на счетах.

Отчет по результатам визита с соответствующими рекомендациями будет отправлено в Министерство социальной политики Украины и Сумской областной государственной администрации для принятия мер реагирования, сообщается на сайте омбудсмена Украины.

Общество Лебедин Омбудсмен Психоневрологический интернат

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