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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:47379

Прокуратура оспаривает оправдательный приговор 15-летнему убийце

В апелляционном суде оспаривается оправдательный приговор, вынесенный 15-летнему сумчанину, который ножом убил мужчину.

В Апелляционный суд Сумской области поступила апелляционная жалоба от стороны обвинения на приговор Заречного районного суда г. Сумы, которым подросток был оправдан по ч.2 ст. 15 п.7, ч.2 ст. 115 (Оконченное покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений), п.7. ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

В 2015 году 15-летний парень в центре Сум нанес ножевые ранения двум мужчинам. Для одного из них ранения оказались смертельными. В начале февраля этого года Заречный районный суд вынес сумчанину оправдательный приговор, мотивировав свое решение отсутствием состава преступления по заявленным статьям обвинения.

В апелляционном суде будет рассматриваться апелляционная жалоба коллегией судей уголовной палаты - В.В.Матус, В.Б.Олийник, Ю.А. Филонова.

Право Апелляционный суд Сумской области Оправдательный приговор Убийство

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