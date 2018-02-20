В Сумах провели турнир по футзалу памяти Александра Анищенко

Участие в соревнованиях приняли команды «СКИФ», управления СБУ и сборная Украины среди спортсменов с нарушениями зрения.
В первом матче «СКИФ» и «СБУ» обменялись голами и, согласно регламента, соперники пробивали пенальти. Победу со счетом 4:3 праздновали «силовики». «Сухой» ничьей завершился и матч между «сборниками» и «физкультурниками». Опять команды били с «точки», и вновь футбольная Фортуна отвернулась от «СКИФа» - победу в серии пенальти со счетом 3:1 праздновали «сине-желтые». Они же в основное время заключительного матча победили команду «СБУ» со счетом 2:0 и получили главный трофей турнира. На «серебряном» месте завершили соревнования коллеги Александра Анищенко, на «бронзовом» - «СКИФ».
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