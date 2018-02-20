Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:05258

В Сумах провели турнир по футзалу памяти Александра Анищенко

В спортивном комплексе педуниверситета состоялся футзальный турнир, участники которого почтили память Героя Украины Александра Анищенко.

Участие в соревнованиях приняли команды «СКИФ», управления СБУ и сборная Украины среди спортсменов с нарушениями зрения.

В первом матче «СКИФ» и «СБУ» обменялись голами и, согласно регламента, соперники пробивали пенальти. Победу со счетом 4:3 праздновали «силовики». «Сухой» ничьей завершился и матч между «сборниками» и «физкультурниками». Опять команды били с «точки», и вновь футбольная Фортуна отвернулась от «СКИФа» - победу в серии пенальти со счетом 3:1 праздновали «сине-желтые». Они же в основное время заключительного матча победили команду «СБУ» со счетом 2:0 и получили главный трофей турнира. На «серебряном» месте завершили соревнования коллеги Александра Анищенко, на «бронзовом» - «СКИФ».

Спорт Александр Анищенко Футзал

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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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