В Сумах провели турнир по футзалу памяти Александра Анищенко В спортивном комплексе педуниверситета состоялся футзальный турнир, участники которого почтили память Героя Украины Александра Анищенко.

Участие в соревнованиях приняли команды «СКИФ», управления СБУ и сборная Украины среди спортсменов с нарушениями зрения.

В первом матче «СКИФ» и «СБУ» обменялись голами и, согласно регламента, соперники пробивали пенальти. Победу со счетом 4:3 праздновали «силовики». «Сухой» ничьей завершился и матч между «сборниками» и «физкультурниками». Опять команды били с «точки», и вновь футбольная Фортуна отвернулась от «СКИФа» - победу в серии пенальти со счетом 3:1 праздновали «сине-желтые». Они же в основное время заключительного матча победили команду «СБУ» со счетом 2:0 и получили главный трофей турнира. На «серебряном» месте завершили соревнования коллеги Александра Анищенко, на «бронзовом» - «СКИФ».