Сумская студентка отличилась в Марокко Студентка СумГУ Анастасия Турчин завоевала серебряную медаль «Гран-При Марокко» по дзюдо.

В весе до 78 килограммов Анастасия в первой схватке выиграла у француженки Ванессы Дюро. Затем за выход в финал победила Ярден Майерсон с Израиля. В поединке за «золото» украинке противостояла немка Майке Зиех. Студентка сумского вуза уступила сопернице и получила в результате «серебро».

Это уже третья медаль турниров серии Гран-при: в прошлом году Турчин получила «золотые» победы в марте в Тбилиси и в октябре в Ташкенте.