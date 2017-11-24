Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:19221

Сумская студентка отличилась в Марокко

Студентка СумГУ Анастасия Турчин завоевала серебряную медаль «Гран-При Марокко» по дзюдо.

В весе до 78 килограммов Анастасия в первой схватке выиграла у француженки Ванессы Дюро. Затем за выход в финал победила Ярден Майерсон с Израиля. В поединке за «золото» украинке противостояла немка Майке Зиех. Студентка сумского вуза уступила сопернице и получила в результате «серебро».

Это уже третья медаль турниров серии Гран-при: в прошлом году Турчин получила «золотые» победы в марте в Тбилиси и в октябре в Ташкенте.

Спорт Дзюдо

По тематике

Артем Хомула – серебряный призер Континентального кубка
06.03.2018 14:58

Артем Хомула – серебряный призер Континентального кубка

В Праге проходил Открытый континентальный кубок по дзюдо среди мужчин....

20.02.2018 13:39

Юные сумчанки отличились на чемпионате Украины по дзюдо

Чемпионат Украины по дзюдо среди кадетов проходил 15-17 февраля в Луцке....

Сумские студенты-дзюдоисты отличились на турнире в Болгарии
06.02.2018 12:10

Сумские студенты-дзюдоисты отличились на турнире в Болгарии

На выходных в Болгарии и Португалии проходили открытые континентальные кубки по дзюдо среди мужчин в Софии и среди женщин в...

Сумские дзюдоисты отличились в Луцке
01.02.2018 12:00

Сумские дзюдоисты отличились в Луцке

26-28 января в Луцке прошел открытый всеукраинский турнир по дзюдо «Кубок Континиума» среди юношей и девушек 2001-2003 и 2004-2005 г.р....

24.11.2017 13:06

Сумские дзюдоисты отличились в Харькове

В Харькове прошел Всеукраинский турнир по дзюдо «Золотой кубок мэра» среди юношей 2002/03, 2004/05 и 2006/07 годов рождения и девушки...

Новости

В департаменте Сумского горсовета провели обыск
Вчера 22:07
В Сумах на взятке поймали депутата горсовета
Вчера 18:55
Пьяный начальник УЗЭ Сумщины открыл стрельбу в поезде?
09.03.2018 21:10
В Сумах остановились почти все троллейбусы
Сегодня 22:05
Спустя почти год прокуратура решила начать подозревать киевского депутата в хулиганстве
Сегодня 20:19
Задержанному депутату Сумского горсовета, который требовал взятку, сообщили о подозрении
Сегодня 20:15
На Сумщине планирует охватить отдыхом и оздоровлением почти 52 тысячи детей
Сегодня 18:04
Полиция разоблачила изобретательного любителя «травки»
Сегодня 17:51
На Сумщине на чиновников госадминистраций потратили четверть миллиарда
Сегодня 17:49
Сумская студентка отличилась в Марокко
Сегодня 17:19
Священник перешел из Московского в Киевский патриархат
Сегодня 17:11
В Сумах провели турнир по футзалу памяти Александра Анищенко
Сегодня 17:05
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.