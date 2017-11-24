Сумская студентка отличилась в Марокко

В весе до 78 килограммов Анастасия в первой схватке выиграла у француженки Ванессы Дюро. Затем за выход в финал победила Ярден Майерсон с Израиля. В поединке за «золото» украинке противостояла немка Майке Зиех. Студентка сумского вуза уступила сопернице и получила в результате «серебро».
Это уже третья медаль турниров серии Гран-при: в прошлом году Турчин получила «золотые» победы в марте в Тбилиси и в октябре в Ташкенте.
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