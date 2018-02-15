На Сумщине 23 переселенца-участника АТО нуждаются в жилье Государство выделило 25 миллионов гривен для получения жилья переселенцами-участниками АТО.

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко обсудил с участниками антитеррористической операции из числа внутренне перемещенных лиц вопрос их социальной защиты и обеспечения жильем.

В 2018 году будет действовать новая бюджетная Программа, касающаяся обеспечения жильем участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны III группы, которые принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь в районах АТО в период ее проведения и внутренне перемещенными лицами. Программой предусмотрена субвенция из государственного бюджета местным бюджетам в размере 25 млн гривен на выплату денежной компенсации за принадлежащие для полагающиеся жилые помещения. В Сумской области 23 таких бойца, нуждающихся в обеспечении жильем.

«Кроме обеспечения жильем, социальная защита бойцов АТО является одним из основных вопросов нашего нынешнего законодательства, в котором должны быть четко прописаны полномочия, механизмы, должности лиц, ответственных за конкретные вопросы. Например, законом предусмотрен льготный проезд участникам АТО, однако в государственном бюджете на это средства не выделены. И именно на государственном уровне не урегулирован ряд подобных вопросов», - прокомментировал Николай Клочко.

Член Рабочей группы при Комитете Верховной Рады Украины по делам ветеранов, участников боевых действий, участников антитеррористической операции и людей с инвалидностью Николай Греков отметил: «Формально каждый участник АТО имеет много льгот, однако это не закреплено за одним официальным органом. Я лично сталкивался с тем, как два государственных органа не могли разобраться между собой, кто должен выдать бойцу справку о том, что он потерял руку. Но так не должно быть. Поэтому мы стараемся привлечь внимание власти к существующим проблемам».

Участники встречи вспоминали, какие испытания им пришлось пройти в зоне боевых действий, а также подробно говорили о проблемах, с которыми они столкнулись после демобилизации, необходимость социальной адаптации и медицинской помощи.