На Сумщине на чиновников госадминистраций потратили четверть миллиарда На содержание местных госадминистраций Сумщины в 2017 году из госбюджета использовано почти 260 миллионов гривен.

Об этом во время публичного представления отчета о расходовании в 2017 году облгосадминистрацией средств государственного бюджета отметил заместитель директора областного Департамента финансов Александр Василега.

По его словам, в 2017 году за счет общего фонда государственного бюджета на заработную плату с начислениями использовано 230,7 миллиона гривен. Средняя заработная плата работника местной государственной администрации составила 6 688,4 гривен в месяц (в 2016 году – 4 100 гривен). По специальному фонду на заработную плату с начислениями использовано 4,8 млн гривен.

На оплату коммунальных услуг и энергоносителей в 2017 году потрачено 9 млн гривен. Капитальные расходы составили 2,2 миллиона гривен. Остальные средства, а именно 12,7 миллиона гривен, использованы на оплату услуг (транспортных, связи, охраны помещений, системы оповещения), приобретение материалов, оборудования, бумаги, канцелярских принадлежностей, горюче-смазочных материалов, расходы на служебные командировки работников органов исполнительной власти, другие расходы, отчитался чиновник.

Он отметил, что штатная численность работников местных государственных администраций области - 2356 единиц, из них по областному звену, содержащемуся за счет средств общего фонда государственного бюджета - 568 единиц (в том числе аппарат ОГА - 89 единиц), районному - 1788 единиц. Штатная численность работников, содержащихся за счет средств специального фонда, составляет 12 единиц (управление капитального строительства).

В состав облгосадминистрации входит аппарат, 20 структурных подразделений, кроме того есть 18 районных государственных администраций с их структурными подразделениями.