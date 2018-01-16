На Сумщине на чиновников госадминистраций потратили четверть миллиарда

Об этом во время публичного представления отчета о расходовании в 2017 году облгосадминистрацией средств государственного бюджета отметил заместитель директора областного Департамента финансов Александр Василега.
По его словам, в 2017 году за счет общего фонда государственного бюджета на заработную плату с начислениями использовано 230,7 миллиона гривен. Средняя заработная плата работника местной государственной администрации составила 6 688,4 гривен в месяц (в 2016 году – 4 100 гривен). По специальному фонду на заработную плату с начислениями использовано 4,8 млн гривен.
На оплату коммунальных услуг и энергоносителей в 2017 году потрачено 9 млн гривен. Капитальные расходы составили 2,2 миллиона гривен. Остальные средства, а именно 12,7 миллиона гривен, использованы на оплату услуг (транспортных, связи, охраны помещений, системы оповещения), приобретение материалов, оборудования, бумаги, канцелярских принадлежностей, горюче-смазочных материалов, расходы на служебные командировки работников органов исполнительной власти, другие расходы, отчитался чиновник.
Он отметил, что штатная численность работников местных государственных администраций области - 2356 единиц, из них по областному звену, содержащемуся за счет средств общего фонда государственного бюджета - 568 единиц (в том числе аппарат ОГА - 89 единиц), районному - 1788 единиц. Штатная численность работников, содержащихся за счет средств специального фонда, составляет 12 единиц (управление капитального строительства).
В состав облгосадминистрации входит аппарат, 20 структурных подразделений, кроме того есть 18 районных государственных администраций с их структурными подразделениями.
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