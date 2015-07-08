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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:04163

На Сумщине планирует охватить отдыхом и оздоровлением почти 52 тысячи детей

Сейчас в области начат процесс подготовки к оздоровительно-отпускной кампании 2018 года, сообщила на аппаратном совещании в облгосадминистрации замначальника областного управления молодежи и спорта Ольга Резниченко.

Как отметил глава облгосадминистрации Николай Клочко, руководители на местах должны взять под личный контроль подготовку детских заведений оздоровления и отдыха к работе в летний период, финансирование летней кампании и, несмотря на досадные случаи в прошлом в других областях, позаботиться о соблюдении в лагерях требований техногенной и пожарной безопасности.

Как рассказала Ольга Резниченко, прогнозный показатель финансового обеспечения оздоровительно-отпускной кампании 2018 года составляет почти 42 миллиона гривен, что на 8 млн гривен больше фактического показателя 2017 года. Из них из областного бюджета - почти 9 млн гривен; бюджеты городов и районов области – 29 млн гривен; 3,8 миллиона гривен - привлеченные средства.

Всеми формами отдыха и оздоровления предусмотрено охватить 51 758 детей (50,3%) в возрасте от 7 до 17 лет. Особое внимание в 2018 году будет уделено оздоровлению и отдыху детей льготных категорий.

По словам чиновницы, в течение 2018 года на Сумщине запланирована работа 22 загородных детских заведений оздоровления и отдыха, 1 детского учреждения санаторного типа и 2 палаточных городков. Также в текущем году запланировано внесение в региональную сеть детских учреждений оздоровления и отдыха 2 палаточных лагерей «Коловрат им. Романа Атаманюка» и «Лагеря мира».

В феврале начали свою работу «Украинский детский центр «Молодая гвардия» и «Международный детский центр «Артек», в которых на первую смену уже въехали 42 ребенка льготных категорий из Сумской области.

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