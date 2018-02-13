ОТГ Сумщины в 2017 году потратили больше 100 мли грн на капитальные расходы

Наибольшая штатная численность работников местного совета утверждена (по состоянию на 01.07.2017) Николаевской ОТГ (Белопольский район) - 104 человека, наименьшая - Бездрицкой ОТГ - 26 человек. Исходя из расчета численности населения громад и численности служащих, можно отметить, что наибольшая нагрузка на 1 служащего по предоставлению услуг в Дружбовской ОТГ - 182 человека; меньше всего - в Шалыгинский ОТГ - 82 человека.
По итогам 2017 года наибольший удельный вес расходов на содержание служащих в финансовом ресурсе ОТГ (без учета трансфертов) приходится на бюджет Шалыгинский ОТГ - 41%, наименьшая - на бюджет Хотинский ОТГ - 17%.
ОТГ Сумщины в 2017 году смогли направить средства на проведение капитальных расходов в сумме почти 103 миллиона гривен, что в расчете на 1 жителя составляет 1255,8 гривен.
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