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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:35220

ОТГ Сумщины в 2017 году потратили больше 100 мли грн на капитальные расходы

Эксперты Группы финансового мониторинга Центрального офиса реформ при Минрегионе (при поддержке Программы «U-LEAD с Европой» и проекта SKL International) подготовили оценку финансовой состоятельности объединенных территориальных громад Сумщины.

Наибольшая штатная численность работников местного совета утверждена (по состоянию на 01.07.2017) Николаевской ОТГ (Белопольский район) - 104 человека, наименьшая - Бездрицкой ОТГ - 26 человек. Исходя из расчета численности населения громад и численности служащих, можно отметить, что наибольшая нагрузка на 1 служащего по предоставлению услуг в Дружбовской ОТГ - 182 человека; меньше всего - в Шалыгинский ОТГ - 82 человека.

По итогам 2017 года наибольший удельный вес расходов на содержание служащих в финансовом ресурсе ОТГ (без учета трансфертов) приходится на бюджет Шалыгинский ОТГ - 41%, наименьшая - на бюджет Хотинский ОТГ - 17%.

ОТГ Сумщины в 2017 году смогли направить средства на проведение капитальных расходов в сумме почти 103 миллиона гривен, что в расчете на 1 жителя составляет 1255,8 гривен.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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