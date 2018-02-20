На Сумщине стартует 13-ая благотворительная акция «Сердце к сердцу»

Ежегодно с 2006 года на собранные во время акции средства закупается медицинское оборудование, которое передают в бесплатное пользование в детские областные больницы каждой области Украины. В этом году с 2 по 22 апреля будут собирать средства на медицинское оборудование для лечения детей с недостатками слуха.
Всеукраинский благотворительный фонд «Сердце к сердцу» пытается распространять волонтерское движение в Украине, и организация сбора средств - это лишь один из методов реализации этой цели.
Основными целями фонда является развитие волонтерского движения в Украине на принципах европейских стандартов, привлечение внимания к благотворительности, воспитание ответственности и формирования нравственных ценностей у украинской молодежи и улучшения ситуаций с наличием качественного медицинского оборудования в детских больницах Украины.
За более подробной информацией обращаться в областной представителя фонда, который координирует реализацию акции на Сумщине Кристины Сахно на sumi_kristina@meta.ua или 099-377-68-27.
Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей сегодня провел благотворительный аукцион «Доброта сердец» в помощь...
Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей приглашает сумчан на благотворительный аукцион «Доброта сердец»....
Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей приглашает сумчан на благотворительный аукцион «Доброта сердец»....
Поэтический благотворительный вечер состоится в актовом зале сумской областной библиотеки 1 марта 2018 в 17.30....
Центр обслуживания участников боевых действий, участников антитеррористической операции и членов их семей приглашает сумчан на благотворительный аукцион «Доброта сердец»....