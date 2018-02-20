На Сумщине стартует 13-ая благотворительная акция «Сердце к сердцу» Уже тринадцатый раз с 2 по 22 апреля пройдет Всеукраинская благотворительная акция «Сердце к сердцу», к участию в которой приглашают всех неравнодушных жителей Сумщины.

Ежегодно с 2006 года на собранные во время акции средства закупается медицинское оборудование, которое передают в бесплатное пользование в детские областные больницы каждой области Украины. В этом году с 2 по 22 апреля будут собирать средства на медицинское оборудование для лечения детей с недостатками слуха.

Всеукраинский благотворительный фонд «Сердце к сердцу» пытается распространять волонтерское движение в Украине, и организация сбора средств - это лишь один из методов реализации этой цели.

Основными целями фонда является развитие волонтерского движения в Украине на принципах европейских стандартов, привлечение внимания к благотворительности, воспитание ответственности и формирования нравственных ценностей у украинской молодежи и улучшения ситуаций с наличием качественного медицинского оборудования в детских больницах Украины.

За более подробной информацией обращаться в областной представителя фонда, который координирует реализацию акции на Сумщине Кристины Сахно на sumi_kristina@meta.ua или 099-377-68-27.