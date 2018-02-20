Задержанному депутату Сумского горсовета, который требовал взятку, сообщили о подозрении Прокурор Сумской области во вторник, 13 марта 2018 года, подписал уведомление о подозрении главе постоянной комиссии, который также является депутатом Сумского городского совета.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. Сейчас процессуальный документ уже вручен задержанному. В то же время подготовлено ходатайство об избрании депутату меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним: прокуратурой Сумской области совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины и Следственного управления полиции Сумщины указанного депутата задержан накануне в порядке ст. 208 УПК Украины по подозрению в вымогательстве и получении от предпринимателя 4,5 тыс. долларов США за содействие в продлении срока аренды земельного участка.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.