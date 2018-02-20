Спустя почти год прокуратура решила начать подозревать киевского депутата в хулиганстве На Сумщине за грубое нарушение общественного порядка под уголовную отвественность попал столичный депутат.

Конотопская местная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту нарушения общественного порядка во время проведения сессии Конотопского городского совета 16 мая 2017 года.

В ходе следствия установлено, что в тот день для поддержки городского головы г. Конотоп на пленарное заседание прибыл депутат Киевского городского совета вместе со сторонниками. Чтобы не позволить представителям общественного формирования «Конотопская сотня Народной самообороны» зайти в сессионный зал для охраны порядка, депутат спровоцировал конфликтную ситуацию, а затем и стычки.

Избранник, действуя с особой наглостью, высказывал оскорбления в адрес общественности, командиру объединения нанес около пяти ударов по голове и туловищу, свалив его на землю, другому гражданину прыснул в лицо слезоточивым газом, а еще на одном разорвал одежду. Усмирять депутата прибыли сотрудники полиции. Однако тот не подчинился законным требованиям правоохранителей, а начал сопротивляться представителям власти.

В вторник, 13 марта 2018 года, депутат Киевского городского совета отказался получать уведомление о подозрении, поэтому процессуальные документы вручены в установленный законом способ - руководителю жилищно-эксплуатационной организации по месту его жительства, а также в канцелярию Киевского городского совета. Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники нарушение общественного порядка.

Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.