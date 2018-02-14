В Сумах остановились почти все троллейбусы

Сейчас обесточен участок ул. Даргомыжского - Покровская площадь - пр. Шевченко. На устранение аварийной ситуации выехали сразу несколько бригад КП «Электроавтотранс».
Коллектив предприятия делает все возможное, чтобы устранить неисправность в кратчайшие сроки, говорится на странице КП в Фейсбуке.
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Об этом сообщается на странице КП «Электровтотранс» в Фейсбуке....
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Об этом сообщается на странице в Фейсбуке КП «Электроавтотранс»....