Спасатели отбуксировали грузовик, заблокировавший автодорогу

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на вызов, спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ-131 помогли водителю развернуться и отбуксировали автомобиль на безопасный участок пути. Всего к оказанию помощи было задействовано 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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