Спасатели отбуксировали грузовик, заблокировавший автодорогу 13 марта в 19:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на участке автодороги «Киев – Сумы - Юнаковка» возле с. Ревы Недригайловского района грузовой автомобиль DAF не смог развернуться и перекрыл движение автотранспорта, образовав затор из автомобилей.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на вызов, спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ-131 помогли водителю развернуться и отбуксировали автомобиль на безопасный участок пути. Всего к оказанию помощи было задействовано 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.