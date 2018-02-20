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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35437

Спасатели отбуксировали грузовик, заблокировавший автодорогу

13 марта в 19:02 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что на участке автодороги «Киев – Сумы - Юнаковка» возле с. Ревы Недригайловского района грузовой автомобиль DAF не смог развернуться и перекрыл движение автотранспорта, образовав затор из автомобилей.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части. Прибыв на вызов, спасатели с помощью пожарного автомобиля повышенной проходимости на шасси ЗИЛ-131 помогли водителю развернуться и отбуксировали автомобиль на безопасный участок пути. Всего к оказанию помощи было задействовано 6 человек личного состава и 1 единица спецтехники, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Недригайловский район Пробка Спасатели

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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