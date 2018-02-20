Сумские футзалисты примут харьковских Сегодня, 14 марта, сборная команда Сумского государственного университета сыграет домашний матч 4 тура чемпионата Украины по футзалу среди высших учебных заведений в группе «Восток» против команды «ХНУ» (Харьков).

Игра пройдет в легкоатлетическом манеже СумГУ и начнется в 14:00.

По сути, данная игра должна стать решающей в борьбе за первое место в группе «Восток». Учитывая то, что команда «ПНТУ» в первом круге уступила и сумчанам, и харьковчанам, побороться за выход в плей-офф ей будет невероятно сложно. В первой очной встрече сегодняшних соперников подопечные Сергея Песоцкого потерпели поражение в Харькове со счетом 5:6, а потому преимущество сейчас на стороне «ХНУ». Тем не менее, для нашей команды еще ничего не потеряно. Победа с разницей в два гола обеспечит «политеховцам» равенство очков с их оппонентом и, в то же время, преимущество перед ним по дополнительным показателям. Конечно же, затем будет жизненно необходимо обыгрывать на выезде сборную Полтавского национального технического университета.