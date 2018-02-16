На Сумщине разыскивают без вести пропавшую девушку (фото)

По сообщению матери пропавшей девушки, ее дочь ушла из дома 3 марта около 17.00 и до настоящего времени не вернулась. Получив сообщение об исчезновении на розыск пропавшей девушки был ориентирован весь личный состав Сумского отдела полиции и другие полицейские подразделения города Сумы и прилегающих к областному центру районов.
На вид разыскиваемой девушке 20 лет, ростом около 160-165 см, худощавого телосложения, волосы немного вьются светлого цвета, чуть ниже плеч.
Была одета в пальто средней длины до колен темно-синего цвета с белой полосой спереди, серый свитер, джинсы голубого цвета с потертостями, черные колготы и обута в высокие до колен темно-красные сапоги без каблука.
Особые приметы: шрам в области левой лопатки.
Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Возможно, разыскиваемая девушка находится где-то рядом с вами. Стоит только оглянуться и обратить внимание. Если же кому-то известна какая-либо информация, которая поможет в розыске без вести пропавшей, просьба сообщить в Сумской отдела полиции по телефонам: (0542) 66-72-04, 050-307-20-05, 095-189-06-52 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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