Конотопские лесоводы освободили из снежного плена косулю

Интенсивность и большое количество осадков заставили мобилизовать все силы на неоднократную расчистку от снежных заносов подкормных площадок и кормовых полей. Во время очередной борьбы со снегом конотопским лесоводам удалось вызволить из снежного плена не только площадки для корма, но и косулю.
Напомним, что в пользовании государственного предприятия «Конотопское лесное хозяйство» почти 53 тыс. га охотничьих угодий - это самая большая площадь с 12 подчиненных Сумском ОУЛОХ предприятий, сообщает сайт ведомства.
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