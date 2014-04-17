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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:55264

Конотопские лесоводы освободили из снежного плена косулю

В этом году снег добавил конотопским лесоводам дополнительных хлопот.

Интенсивность и большое количество осадков заставили мобилизовать все силы на неоднократную расчистку от снежных заносов подкормных площадок и кормовых полей. Во время очередной борьбы со снегом конотопским лесоводам удалось вызволить из снежного плена не только площадки для корма, но и косулю.

Напомним, что в пользовании государственного предприятия «Конотопское лесное хозяйство» почти 53 тыс. га охотничьих угодий - это самая большая площадь с 12 подчиненных Сумском ОУЛОХ предприятий, сообщает сайт ведомства.

Общество Косуля Лесоводы

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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