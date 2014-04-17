Конотопские лесоводы освободили из снежного плена косулю В этом году снег добавил конотопским лесоводам дополнительных хлопот.

Интенсивность и большое количество осадков заставили мобилизовать все силы на неоднократную расчистку от снежных заносов подкормных площадок и кормовых полей. Во время очередной борьбы со снегом конотопским лесоводам удалось вызволить из снежного плена не только площадки для корма, но и косулю.

Напомним, что в пользовании государственного предприятия «Конотопское лесное хозяйство» почти 53 тыс. га охотничьих угодий - это самая большая площадь с 12 подчиненных Сумском ОУЛОХ предприятий, сообщает сайт ведомства.