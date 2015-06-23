Сумской мистер Пи обновил свой рекорд (видео)

Представители национального реестра рекордов распечатали на 500 листах 23000 цифр, сгруппированных в сотни и десятки. Члены комиссии называли случайные десятки и Артем смог правильно назвать их все. Он улучшил свой предыдущий рекорд (10 101 цифр) более чем вдвое.
Мировой рекорд по запоминанию числа Пи в 2015 году установил индиец Раджвир Мина. Он назвал 70000 знаков.
Как сумской «Мистер Пи» собирается отпраздновать день числа Пи....
Сумчанин Артем Гарин, установивший несколько рекордов по запоминанию числа Пи, готовиться к установлению новых рекордов....
24-летний Артем Гарин побил свой собственный рекорд более чем в два раза. Ему удалось запомнить 10 101 знаков после запятой... 2
Попытка рекорда «воссоздания наибольшего количества знаков после запятой числа Пи» будет произведена в Сумах....