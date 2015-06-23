Сумской мистер Пи обновил свой рекорд (видео) Сумчанин Артем Гарин запомнил 23 тыс. цифр числа Пи и установил новый рекорд

Представители национального реестра рекордов распечатали на 500 листах 23000 цифр, сгруппированных в сотни и десятки. Члены комиссии называли случайные десятки и Артем смог правильно назвать их все. Он улучшил свой предыдущий рекорд (10 101 цифр) более чем вдвое.

Мировой рекорд по запоминанию числа Пи в 2015 году установил индиец Раджвир Мина. Он назвал 70000 знаков.