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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13185

С 1 апреля на Сумщине установлен запрет на вылов рыбы

Нерестовый период у рыб является очень важным. От того, насколько успешно и удачно пройдет нерест, зависит численность рыбы в наших водоемах и будущее рыбных ресурсов.

Поэтому с 1 апреля в водоемах Сумской области установлен запрет на вылов водных биоресурсов, который продлится до 29 июня 2018 года. Об этом сообщается в соответствующем приказе Управления Госрыбагентства в Сумской области.

«С целью оперативного реагирования на возможные случаи незаконного использования водных биоресурсов в нерест и привлечения к рыбоохранных мероприятий общественности - при Управлении был создан 4 оперативных штаба», - сообщили в Управлении Госрыбагентства в Сумской области.

Уважаемые жители Сумщины! Просим соблюдать данный запрет. А о выявленных фактах браконьерства в период нереста, просьба срочно сообщать на «горячую» линию Сумского рыбоохранного патруля: (096) 83-82-570 или по телефону всеукраинской бесплатной «горячей» линии: 0-800-50-52-50, говорится в сообщении.

Справочная информация:

На водных объектах в период нереста запрещается передвижение всех плавсредств, кроме судов специально уполномоченных органов, осуществляющих охрану водных биоресурсов. Также запрещается проводить дноуглубительные, взрывные, буровые работы, добычу гравия и песка, другие работы, которые негативно влияют на состояние водоемов. В нерестовый период разрешается любительский лов рыбы одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком и спиннингом с берега в пределах населенного пункта.

Общество Госрыбагентство

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