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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине сгорел частный дом

Сегодня, 14 марта, в 6:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на ул. Сумской в с. Глыбное Краснопольского района.

На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 11-й Государственной пожарно-спасательной части из районного центра и местную пожарную команду с. Осоевка.

Прибыв на вызов, пожарные установили, что огнем охвачено почти всю крышу дома. Существовала угроза перекидывания огня на рядом расположенную хозяйственную постройку соседей. Тушение осложняло наличие легковоспламеняющихся вещей на чердаке. Для бесперебойной подачи воды на ликвидацию возгорания автоцистерну пришлось дозаправлять от водонапорной башни, находившейся на расстоянии 1 км от очага горения.

В 6:37 пожар был локализован, спасатели не допустили его дальнейшего распространения, в 8:05 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 2 работника и 1 автомобиль местной пожарной команды.

В результате пожара уничтожена кровля дома на площади 70 кв. м, вещи домашнего обихода, повреждены стены на площади 20 кв. м, вещи домашнего обихода.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам: будьте ответственными в соблюдении правил пожарной безопасности и максимально осторожными в обращении с огнем. При обнаружении признаков пожара немедленно звоните в Службу спасения по телефону «101», сообщает управление ГСЧС Украины в Сумской области.

Право Краснопольский район Пожар

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