Роменчане отличились на чемпионате мира по гиревому спорту С 2 по 4 марта в Архангельске (РФ) состоялся чемпионат мира по гиревому триатлону.

В соревнованиях приняли участие представители 13 стран (около 200 участников).

Сумщину представляла команда семьи Левченко: Заслуженный мастер гиревого спорта Международной конфедерации мастеров гиревого спорта (МКМГС) Михаил Иванович, младший сын - международный мастер гиревого спорта МКМГС - Михаил Михайлович и старший сын - мастер гиревому спорту МКМГС - Иван Михайлович.

Семья Левченко в очередной получила высокие результаты в своих возрастных категориях: отец, Михаил Иванович получил две золотые и одну серебряную медали, сыновья - Михаил - завоевал одну золотую медаль, Иван - завоевал одну золотую и одну серебряную медали. По итогам - четыре золотых и две серебряные медали.

За большие достижения в пропаганде здорового образа жизни Международная конфедерация мастеров гиревого спорта наградила Левченко М.И. орденом «Звезда Героя», старшего сына - орденом «Золотой гиревиков», младшему - присвоено звание «Международный мастер гиревого спорта МКМГС».

Чемпионы благодарят меценатов, безотказным в финансовой помощи - Свирскому Геннадию, Шевченко Михаилу, Ришняку Анатолию, Лаврику Вячеславу и Иващенко Александру, сообщает Отдел молодежи и спорта исполнительного комитета Роменского городского совета.