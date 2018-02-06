Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:05254

Роменчане отличились на чемпионате мира по гиревому спорту

С 2 по 4 марта в Архангельске (РФ) состоялся чемпионат мира по гиревому триатлону.

В соревнованиях приняли участие представители 13 стран (около 200 участников).

Сумщину представляла команда семьи Левченко: Заслуженный мастер гиревого спорта Международной конфедерации мастеров гиревого спорта (МКМГС) Михаил Иванович, младший сын - международный мастер гиревого спорта МКМГС - Михаил Михайлович и старший сын - мастер гиревому спорту МКМГС - Иван Михайлович.

Семья Левченко в очередной получила высокие результаты в своих возрастных категориях: отец, Михаил Иванович получил две золотые и одну серебряную медали, сыновья - Михаил - завоевал одну золотую медаль, Иван - завоевал одну золотую и одну серебряную медали. По итогам - четыре золотых и две серебряные медали.

За большие достижения в пропаганде здорового образа жизни Международная конфедерация мастеров гиревого спорта наградила Левченко М.И. орденом «Звезда Героя», старшего сына - орденом «Золотой гиревиков», младшему - присвоено звание «Международный мастер гиревого спорта МКМГС».

Чемпионы благодарят меценатов, безотказным в финансовой помощи - Свирскому Геннадию, Шевченко Михаилу, Ришняку Анатолию, Лаврику Вячеславу и Иващенко Александру, сообщает Отдел молодежи и спорта исполнительного комитета Роменского городского совета.

Спорт Гиревой спорт Ромны

По тематике

28.02.2018 13:55

Пустите погреться: воровки обокрали пенсионерку в Ромнах

Жительница Ромен доверчиво впустила в свой дом незнакомок, а после их ухода недосчиталась золотых украшений и пяти с половиной тысяч...

27.02.2018 16:15

В Ромнах полиция поймала 16-летнего грабителя

Последний силой отобрал у пожилого мужчины барсетку с деньгами, мобильником и документами....

Роменские бойцы отличились в Полтаве
22.02.2018 10:50

Роменские бойцы отличились в Полтаве

17 февраля в Полтаве прошел Открытый чемпионат Полтавской области по киокушин каратэ «MAZEPA CHEMPIONSHIP 2018»....

06.02.2018 16:16

Роменчанин может сесть за кражу «кравчучки»

В Ромнах молодой человек обворовал немощную пенсионерку....

В Ромнах прошел чемпионат Сумщины по армрестлингу
06.02.2018 14:00

В Ромнах прошел чемпионат Сумщины по армрестлингу

2-й чемпионат Сумской области по армрестлингу прошел 3 февраля в Ромнах....

Новости

В Сумах на взятке поймали депутата горсовета
12.03.2018 18:55
Водители КП «Электроавтотранс» ездят с открытыми дверями.
Сегодня 18:35
На Сумщине сгорел частный дом
Сегодня 17:55
В Сумах отметили День украинских добровольцев
Сегодня 17:33
Апелляция оставила под арестом банковские счета фирмы, которая уклонилась от уплаты 45 млн грн налогов
Сегодня 17:29
Чиновники пообещали чемпионке мира по биатлону Анне Кривонос полмиллиона для приобретения собственного жилья
Сегодня 17:20
3 тысячи заплатил шосткинец за фейковый скутер.
Сегодня 17:15
С 1 апреля на Сумщине установлен запрет на вылов рыбы
Сегодня 17:13
В Сумах снова будут обсуждать застройку Эспланады
Сегодня 17:06
ОТГ Сумщины в 2017 году потратили больше 100 мли грн на капитальные расходы
Сегодня 16:35
Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на Сумщине
Сегодня 16:19
Роменчане отличились на чемпионате мира по гиревому спорту
Сегодня 16:05
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.