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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:11203

Сумчане могут оформить субсидию онлайн

Департамент социальной защиты населения напоминает о том, что заявление и декларацию на назначение жилищной субсидии можно подать не выходя из дома.

В связи с повышением стоимости жилищно-коммунальных услуг, отмечают в департаменте, сумчане все чаще обращаются для оформления субсидии. Чтобы ее получить, граждане должны подать заявление и декларацию, а для этого не обязательно лично обращаться в общественные приемные департамента.

С целью экономии собственного времени и в случае невозможности личного обращения указанные заявление и декларация могут быть отправлены структурному подразделению по вопросам социальной защиты населения по месту регистрации заявителя (арендаторы - по месту жительства) по почте или в электронной форме через официальный веб-портал Минсоцполитики или интегрированные с ним информационные системы органов исполнительной власти и местного самоуправления с наложением электронной цифровой или электронной подписи, созданной путем добавления к заявлению в электронной форме идентификационных данных декларанта, подтвержденных в процессе аутентификации с использованием электронной системы идентификации, которая использует базу клиентских данных банков.

В случае получения присланных с использованием средств телекоммуникационных систем заявления и декларации, в которых отсутствует электронная цифровая или электронная подпись, субсидия назначается только после подписи указанных документов в месячный срок.

Гражданин несет ответственность за представленные сведения о доходах, имуществе, которые повлияли или могли повлиять на установление права на назначение субсидии и на определение ее размера.

Уже с начала года в департамент социальной защиты населения поступило по почте 719 писем с заявлениями и декларациями, из них 123 граждан воспользовались возможностью передать указанные документы через официальный веб-портал.

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