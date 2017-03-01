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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45117

Сумскую молодежь ждут на стажировку в мэрии

Отдел по делам молодежи и спорта организует стажировки молодежи в исполнительных органах Сумского городского совета, на предприятиях, в учреждениях и организациях коммунальной формы собственности.

Стажировка продлится с 27 марта по 31 мая 2018 года.

К участию в ней допускается молодые люди в возрасте до 35 лет, имеющие полное высшее образование, или которые учатся на 3-4 курсах высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации или в магистратуре.

Стажировка проводится по индивидуальному, удобному графику.

Студентам высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации, по их желанию или необходимости, стажировка в органах местного самоуправления, засчитывается как прохождение практики.

Для участия в стажировке необходимо подать в отдел по делам молодежи и спорта заявление; ксерокопию паспорта; ксерокопию диплома о высшем образовании или справку с места учебы; резюме; ходатайство на прохождение практики (для студентов, направляемых для прохождения практики); фотографию 3х4 см в печатном и электронном виде.

Документы принимаются в печатном варианте (ул. Харьковская, 35, каб. 204, 206) или электронном (отсканированные документы) (molod_sport@ukr.net) до 25 марта 2018 года.

Тел. для справок: 70-05-17, 70-05-13.

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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