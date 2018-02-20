Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на Сумщине По данным Укргидрометцентра, в результате воздействия двух активных юго-западных циклонов в Украине ожидаются сложные погодные условия.

17 марта в Сумской области сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица. 18 марта порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица. 19 марта на дорогах гололедица. Снижение ночной температуры до 10-16 °С. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.