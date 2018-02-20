Внимание! Предупреждение об ухудшении погодных условий на Сумщине

17 марта в Сумской области сильный снег, метели (прирост снежного покрова 15-20 см); порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица.
18 марта порывы ветра 15-22 м/с, на дорогах гололедица.
19 марта на дорогах гололедица.
Снижение ночной температуры до 10-16 °С.
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта (уровень угрозы для автотранспорта 2 (желтый), также усложнит работу энергетической, строительной отраслей и коммунального хозяйства.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в воскресенье,...
По прогнозам Сумского и Харьковского областных центров по гидрометеорологии 3-4 марта на территории г.Сумы и области будет ухудшение погодных условий....