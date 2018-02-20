На Сумщине задекларировали полмиллиона гривен иностранных доходов Все сумчане, которые получили в 2017 году доходы из-за рубежа - заработную плату, гонорары, авторские выплаты, дивиденды или наследство, должны их задекларировать.

При этом, декларацию они должны подать независимо от того, были ли с этих сумм удержаны налоги.

По состоянию на 1 марта 2018 года в налоговые инспекции области подано 34 декларации, в которых задекларировано 582,3 тыс. гривен различных иностранных доходов. Определены налоговые обязательства для самостоятельной уплаты налога на доходы физических лиц в сумме - 104,3 тыс. грн и 8,7 тыс. грн военного сбора.

ГУ ГФС в Сумской области постоянно проводит разъяснительную работу с теми гражданами, которые могут иметь иностранные доходы, в частности, со студентами, спортсменами, а также жителями области, которые выезжают работать в соседние страны.

По словам работников фискальной службы, такие граждане могут отправить декларацию по почте или обратиться в посольство или консульство. Также они имеют право оформить доверенность своим близким в Украине, чтобы они подали декларацию. Или подать ее с помощью электронных средств он-лайн.

В случае, если лицо уже уплатило налог по тем ставкам, которые действуют в другой стране, то оно должно взять в налоговых органах иностранного государства справку об уплаченных суммах, которые будут учтены при пересчете в Украине.