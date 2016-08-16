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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:06237

В Сумах снова будут обсуждать застройку Эспланады

16 марта состоится заседание архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства.

Повестка дня:

- проект градостроительной документации «Детальный план территории между ул. Харьковская, пр-том Михаила Лушпы, ул. Ивана Сирко (район «Эспланада»)». Проектная организация: ФЛП Биленко А.И.;

- принципиальное архитектурно-планировочное решение ДПТ эспланады в пределах ул. Харьковской, пр-та Михаила Лушпы и ул. Ивана Сирко в г. Сумы. Проектная организация: архитектор Шахов В.Н.

Место проведения - конференц-зал ЦПАУ (ул. Горького, 21).

Начало - 13:30.

Общество Градсовет Эспланада

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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