В Сумах снова будут обсуждать застройку Эспланады

Повестка дня:
- проект градостроительной документации «Детальный план территории между ул. Харьковская, пр-том Михаила Лушпы, ул. Ивана Сирко (район «Эспланада»)». Проектная организация: ФЛП Биленко А.И.;
- принципиальное архитектурно-планировочное решение ДПТ эспланады в пределах ул. Харьковской, пр-та Михаила Лушпы и ул. Ивана Сирко в г. Сумы. Проектная организация: архитектор Шахов В.Н.
Место проведения - конференц-зал ЦПАУ (ул. Горького, 21).
Начало - 13:30.
Управление архитектуры и градостроительства проводит процедуру рассмотрения и учета предложений общественности в проекте детального плана территории между улицей Харьковской и...
Управление архитектуры и градостроительства начинает процедуру рассмотрения и учета предложений общественности в проекте детального плана территории между улицей Харьковской и...
Управление архитектуры и градостроительства ждет от сумчан предложений по разработке проекта «Детальный план территории эспланады пр. Михаила Лушпы, ул. Харьковская,...
На внеочередном заседании в четверг, 26 января, исполнительный комитет принял решение о создании архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства....
По итогам вчерашнего протеста на пр. Лушпы в мэрии прошла встреча между протестующими жителями, властями и застройщиком.... 2