В Сумах снова будут обсуждать застройку Эспланады 16 марта состоится заседание архитектурно-градостроительного совета при управлении архитектуры и градостроительства.

Повестка дня: - проект градостроительной документации «Детальный план территории между ул. Харьковская, пр-том Михаила Лушпы, ул. Ивана Сирко (район «Эспланада»)». Проектная организация: ФЛП Биленко А.И.; - принципиальное архитектурно-планировочное решение ДПТ эспланады в пределах ул. Харьковской, пр-та Михаила Лушпы и ул. Ивана Сирко в г. Сумы. Проектная организация: архитектор Шахов В.Н. Место проведения - конференц-зал ЦПАУ (ул. Горького, 21). Начало - 13:30.