В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 57-летний житель Шостки, который рассказал, что нашел на известном интернет-ресурсе объявление о продаже скутера стоимостью 9000 гривен. Он связался с продавцом по указанному в объявлении номеру телефона и договорился о сделке. В ходе переговоров собеседник настаивал на предоплате в сумме 3000 гривен, которые необходимо было перечислить на его банковскую карточку. Продавец мотивировал условие тем, что аванс будет гарантией возврата товара на тот случай, если покупатель вдруг передумает. Заявитель договоренность выполнил, но товар так и не получил.
Сейчас полицейские делают все возможное, чтобы установить личность афериста и вернуть потерпевшему деньги. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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