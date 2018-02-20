Чиновники пообещали чемпионке мира по биатлону Анне Кривонос полмиллиона для приобретения собственного жилья Об этом сегодня шла речь на встрече главы Сумской ОГА Николая Клочко и главы Сумского облсовета Владимира Токаря со спортсменкой и ее мамой, тренером, главой областной федерации биатлона, руководителем управления молодежи и спорта ОГА, представителями СО «Динамо».

«Есть совместная инициатива областного совета и облгосадминистрации помочь Анне в приобретении жилья, - отметил Владимир Токарь. - Биатлонисты прославляют Сумщину. Поэтому мы всячески стараемся уделять внимание этому виду спорта. В общежитии «Барсы» выделены места для проживания юных спортсменов, были направлены 50 000 грн. на освещение лыжероллерной трассы для тренировок в вечернее время. Сейчас, когда мы узнали об условиях, в которых проживает наша биатлонистка, было принято решение финансовой помощи для решения жилищного вопроса».

Тренер спортсменки Александр Москаленко говорит, что неоднократно обращался за помощью к Глуховскому городскому голове, впрочем, тот даже не принял приглашение посетить базу, где тренируются биатлонисты. Тем более - выделять средства на жилье.

Глава ОГА Николай Клочко поблагодарил девушку за победы, благодаря которым она прославляет Сумщину, поздравил с серебряной наградой чемпионата мира по биатлону среди юниоров в Эстонии и отметил: «Власть и депутаты должны поддерживать спорт, а не пиариться на таких ситуациях, сложившейся у Анны. Потому что одно дело - бегать и кричать, как некоторые делают, а другое - просто помочь».

Присутствующие согласились, что многократной чемпионке Украины, Европы и мира по биатлону среди юниоров Анне Кривонос будет выделено на приобретение собственного жилья 500 000 грн. Половина суммы - из областного бюджета, другую предоставит Федерация биатлона Украины.

Спортсменка и ее мама поблагодарили руководство области за такой подарок. Анна пообещала, что теперь еще лучше бороться за награды, поскольку с ее плеч спал тяжкий груз - постоянные мысли, где взять деньги на квартиру, сообщает сайт облсовета.