В Сумах отметили День украинских добровольцев

Именно в этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.
На Центральном кладбище сум общественность, власть, жители Сумщины помолилась и возложила цветы к могилам павших бойцов, которые сделали когда-то выбор сердцем на защиту родной страны, вспомнили первые потери и героев, которые вышли защищать Украину. Почтить память погибших бойцов пришли их коллеги-добровольцы.
14 березня з нагоди Дня українського добровольця у Сумах відбудеться низка заходів....
14 березня у Сумах відбудеться марш добровольців....
Сегодня, 14 марта, в Сумах будут праздновать День украинских добровольцев....
Об этом сообщила информационная служба Сумского областного общества УНСО.... 2
Депутат Сумского городского совета (фракция ВО «Батьківщина») Виктор Коваленко 22 августа ушел добровольцем служить в Вооруженные Силы Украины.... 3