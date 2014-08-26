В Сумах отметили День украинских добровольцев Сегодня Сумщина вместе со всей страной уже второй раз отмечает День украинской добровольцев.

Именно в этот день в 2014 году первые 500 бойцов-добровольцев Самообороны Майдана прибыли на полигон Новые Петровцы для формирования первого добровольческого батальона.

На Центральном кладбище сум общественность, власть, жители Сумщины помолилась и возложила цветы к могилам павших бойцов, которые сделали когда-то выбор сердцем на защиту родной страны, вспомнили первые потери и героев, которые вышли защищать Украину. Почтить память погибших бойцов пришли их коллеги-добровольцы.