Водители КП «Электроавтотранс» ездят с открытыми дверями. Об этом на заседании депутатской контрольной комиссии по вопросам деятельности «Электроавтотранса» сообщил бывший ученик КП Олег Нестеренко.

«Богдан Т701.10, борт – 054, маршрут № 2, время – 8:52, еду с СКД до автовокзала. На каждой из 5-6 остановок троллейбус сначала отправляется, дверь закрывается, потом дозакрывается. Это стиль вождения водителя. Вот зафиксировано, это на автовокзале, – сказал Олег Нестеренко, продемонстрировал фото полуоткрытых дверей. – «Люди могут выпасть, дверь наполовину была открыта».

«Дальше. 17 февраля еду. Первый рейс. 10А. Водитель второго класса, фамилию говорить не буду. Где-то около 5-ти часов. Отправляется с остановки СКД, проезжает 3-5 метров, дверь потом наконец-то закрывается, он вспоминает, что нужно закрыть дверь. Так, что вполне может быть, что блокировка не работает».

Далее он рассказал о случае хамства со стороны кондуктора, чему был свидетелем:

«2 февраля 2018 года около 16-ти часов ехал троллейбусом № 1 до автовокзала. Молодая кондуктор (30-ть с чем-то лет) нецензурно выражалась при семье с ребенком. Я сделал замечание: «Извините, на каком основании материтесь при ребенке?» Она сразу же убежала в конец салона, ничего не ответив. Я об этой ситуации уже позабыл. Еду 1 марта, маршрут № 7, троллейбус – 299, время зафиксировано: 12:46, я сделал аудиозапись. Едет эта же самая кондуктор. Какие обязанности кондуктора, предъявите билет, предъявляю. Она отходит в сторонку начинает обливать меня грязью перед пассажирами. Говорю, извините, кто вам давал право оскорблять ребенка. Я включаю диктофон, дайте, пожалуйста, ваше имя-отчество, она отказывается».

В подтверждение своих слов г-н Нестеренко включил аудиозапись разговора с кондуктором и рассказал о том, что кроме оскорблений в его адрес кондуктор также бросила в него какой-то предмет, когда он выходил на остановке «Покровская площадь»

«Но это еще не все. Решила устроить разборки. Выхожу я на Покровской площади, не обращая внимания. Эта кондуктор высовывается на первую дверь, а я через вторые двери выхожу, опять же выражения в мой адрес, продолжает обзываться, летит какая-то каменюка, не знаю что она бросила, ударяется там, где магазин «Золото», если б стекло побила была бы интересная ситуация. Что-то тяжелое летит, извиняюсь, было много снега не нашел. 299 троллейбус, я в лицо её прекрасно знаю. Это называется уже разборки с людьми. До этого я просто не обращал внимания, когда я ушел с этого «славного» КП».

Также Олег Нестеренко рассказал о том, что после его ухода и обнародования информации об «Электроавтотрансе» его начали преследовать, например, проверяя билет персонально у него, в надежде поймать на безбилетном проезде:

«В агусте месяце еду на автовокзал, оплачиваю проезд, водитель останавливается на рынке ставит на ручник, выходит на среднюю дверь именно ко мне, ваш билет. Говорю, извините, что не помните, что я билет покупал. Разборки продолжаются, насколько я понимаю».

После выступления Нестеренко обратился к присутствующему руководству КП с предложением сообщить ему фамилию кондуктора и оценить ситуацию, но выводов на месте не последовало.

Глава общественной комиссии по транспорту Владимир Ведмедев так прокомментировал это выступление:

«Относительно езды с открытыми дверями. Общественные активисты неоднократно обращали внимание руководства КП «Электроавтотранс», что в новых троллейбусах должна быть отключена возможность использования функции движения при открытых дверях, учитывая неудовлетворительную дисциплину среди персонала. Однако, руководство КП не пошло на этот шаг даже с учетом той информации, что по одной из версий следствия гибель Дарьи Кривоуховой в феврале 2016 года произошла из-за использования этой функции. Водитель начал двигаться не полностью закрыв двери, сработал реверс, двери автоматически открылись и пассажирка выпала из троллейбуса. Но даже этот чудовищный случай не заставил руководителей КП сделать выводы.

Относительно хамства кондуктора, отягощенного бросанием в пассажира подручных средств. На протяжении нескольких лет на все обращения общественной и контрольной депутатской комиссий по транспорту по конкретных вопросам нарушений со стороны работников КП «Электроавтотранс» ни в одном из случаев не было выговора или финансовых санкций путем лишения премии, не говоря уже об увольнениях. Таким образом, руководство КП ведет системную политику укрывательства и заигрывания с персоналом, что приводит к наблюдаемым явлениям. Господин Нестеренко сделал свое заявление публично, в присутствии депутатов СМР, руководства и работников КП «Электроавтотранс», представителей двух комиссий по транспорту, однако за полторы недели так не получил на свои претензии никакого ответа ни личного, ни публичного. Более того, не далее как вчера, его вообще забанили на странице КП в Фейсбуке, а все его комментарии удалили. Видимо так, в представлении руководства КП, выглядит правильная коммуникация с общественностью и СМИ».