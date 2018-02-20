Сумские гандболистки примут тернопольских 16 и 17 марта женская команда СумГУ проведёт на паркете СК СГПУ им. А.С.Макаренко игры 9-го тура чемпионата Украины в высшей лиге по гандболу.

Соперниками наших девчат будет команда Педагогического университета города Тернополь, которая занимает второе место в турнирной таблице с 23 очками. У наших всего 7 очков и 5-ое место. Начало игр: 16.03.18 - 15-00; 17.03.18 - 09-30.