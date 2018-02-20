Сумские гандболистки примут тернопольских

Соперниками наших девчат будет команда Педагогического университета города Тернополь, которая занимает второе место в турнирной таблице с 23 очками. У наших всего 7 очков и 5-ое место.
Начало игр:
16.03.18 - 15-00;
17.03.18 - 09-30.
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