Из-за аварии в центре Сум отключили воду

Для проведения аварийно-ремонтных работ по ликвидации порывов водопроводов по ул. Ильинская, в пер. С.Крушельницкой сегодня, 15 марта, прекращено водоснабжение домов по ул. Ярослава Мудрого, ул. Ильинская (№№ 10, 12/1), пер. Крушельницкой. После завершения необходимых работ водоснабжение будет восстановлено.
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