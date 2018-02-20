Из-за аварии в центре Сум отключили воду КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении воды.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по ликвидации порывов водопроводов по ул. Ильинская, в пер. С.Крушельницкой сегодня, 15 марта, прекращено водоснабжение домов по ул. Ярослава Мудрого, ул. Ильинская (№№ 10, 12/1), пер. Крушельницкой. После завершения необходимых работ водоснабжение будет восстановлено.