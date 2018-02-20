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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:56124

Из-за аварии в центре Сум отключили воду

КП «Горводоканал» сообщает об аварийном отключении воды.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по ликвидации порывов водопроводов по ул. Ильинская, в пер. С.Крушельницкой сегодня, 15 марта, прекращено водоснабжение домов по ул. Ярослава Мудрого, ул. Ильинская (№№ 10, 12/1), пер. Крушельницкой. После завершения необходимых работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды

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Водоканал сообщает об отключении воды

В связи с ликвидацией порыва водопровода 15 домов по улице Засумская, остались временно без воды....

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22.02.2018 08:52

В Сумах на Белопольском отключат воду

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды...

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Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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