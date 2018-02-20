На Сумщине из-за короткого замыкания чуть не сгорел жилой дом 14 марта в 16:38 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Сумская в с. Бишкинь Лебединского района.

Возгорание увидели соседи. На место происшествия было направлено дежурное отделение караула 18-й Государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 8 минут пожарные прибыли на вызов и установили, что горит веранда, пристроенная к дому. Существовала угроза перекидывания огня на жилой дом.

В 17:10 пожар был локализован, спасатели не допустили дальнейшего распространения, в 18:17 - ликвидирован. Всего на тушение было привлечено 4 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, 1 работник и 1 автомобиль местной пожарной команды с. Бишкинь.

В результате пожара повреждена кровля на площади до 8 кв. м и стен на площади до 6 кв. м. Уничтожена - кровля на площади до 12 кв. м. По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - короткое замыкание электросети, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.