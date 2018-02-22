На Сумщине поймали «домушника» 31-летний ранее судимый житель Липовой Долины, чтобы приобрести спиртное, обокрал местный нежилой дом.

В Липоводолинское отделение полиции обратилась 61-летняя местная жительница. Она пожаловалась на неизвестного злоумышленника, который ворвался в нежилой дом ее покойных родителей, перевернул там все и украл старенький телевизор.

«По указанному адресу выехали сотрудники полиции, которые установили, что в дом злоумышленник попал, сорвав замок от входной двери. Опросив возможных свидетелей, участковые вычислили предполагаемого злоумышленника, - комментирует Александр Каливод, и.о. начальника Липоводолинского отделение полиции. - Им оказался ранее судимый 31-летний безработный односельчанин заявительницы, который признал свою вину. Мужчина пояснил: чтобы купить водки, и раньше обворовывал местных жителей. На этот раз украл телевизор, который не успел продать».

Изъятое правоохранители вернули владелице. Мужчину продолжают проверять на причастность к другим имущественных преступлений на территории района. В отношении него открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража, соединенная с проникновением в жилище», которое уже направлено в суд. Подозреваемому грозит шестилетний срок заключения, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.