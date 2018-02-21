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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:53207

В Глухове искали потерянный клад Терещенко

Два дня сотрудники научно-исследовательского отдела Национального заповедника «Глухов» работали на съемках нового информационно-развлекательного проекта телеканала «2+2» «Затерянный мир».

Телевизионная группа путешествует по Украине в поисках сенсаций.

Уезжая в Глухов, журналисты уже были «подкованы» невероятными сказками о сокровищах, якобы найденный Терещенко на территории бывшей Глуховской крепости, с которого началась финансовая империя сахарозаводчиков и меценатов. Но работники заповедника развеяли этот миф. Каждый скрытый клад не может принести человеку счастье, потому что влечет за собой чьи-то проблемы. Сокровище Терещенко - это не золото и бриллианты, а их семейная преданность своему делу - «стремлению к общественным пользам», как это написано на их гербе.

Телевизионную группу поразила доступность к объектам Глухова и вежливость его горожан. Съемки проводились в музее археологии заповедника, Институте лубяных культур, Трех-Анастасиевской церкви, где находится семейная усыпальница Терещенко.

Программа «Затерянный мир» будет смонтирована через месяц и выйдет на канале «2+2», сообщает сайт заповедника.

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«Все деньги мира» Ридли Скотт (США, 2017)
«Все деньги мира» Ридли Скотт (США, 2017)
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CINETECH+, 2D 12:30 17:15 18:30 22:45
«Украденная принцесса» Кристиан Гьюдгэст (Украина, 2018)
«Украденная принцесса» Кристиан Гьюдгэст (Украина, 2018)
Кино Космос
12:05 - 40 грн.
«Излом времени» Ава ДюВерней (США, 2018)
«Излом времени» Ава ДюВерней (США, 2018)
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«Ограбление в ураган» Роб Коэн (США, 2018)
«Ограбление в ураган» Роб Коэн (США, 2018)
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«Красный воробей» Френсис Лоуренс (США, 2018)
«Красный воробей» Френсис Лоуренс (США, 2018)
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16.30
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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