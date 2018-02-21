В Глухове искали потерянный клад Терещенко Два дня сотрудники научно-исследовательского отдела Национального заповедника «Глухов» работали на съемках нового информационно-развлекательного проекта телеканала «2+2» «Затерянный мир».

Телевизионная группа путешествует по Украине в поисках сенсаций.

Уезжая в Глухов, журналисты уже были «подкованы» невероятными сказками о сокровищах, якобы найденный Терещенко на территории бывшей Глуховской крепости, с которого началась финансовая империя сахарозаводчиков и меценатов. Но работники заповедника развеяли этот миф. Каждый скрытый клад не может принести человеку счастье, потому что влечет за собой чьи-то проблемы. Сокровище Терещенко - это не золото и бриллианты, а их семейная преданность своему делу - «стремлению к общественным пользам», как это написано на их гербе.

Телевизионную группу поразила доступность к объектам Глухова и вежливость его горожан. Съемки проводились в музее археологии заповедника, Институте лубяных культур, Трех-Анастасиевской церкви, где находится семейная усыпальница Терещенко.

Программа «Затерянный мир» будет смонтирована через месяц и выйдет на канале «2+2», сообщает сайт заповедника.