В Глухове искали потерянный клад Терещенко

Телевизионная группа путешествует по Украине в поисках сенсаций.
Уезжая в Глухов, журналисты уже были «подкованы» невероятными сказками о сокровищах, якобы найденный Терещенко на территории бывшей Глуховской крепости, с которого началась финансовая империя сахарозаводчиков и меценатов. Но работники заповедника развеяли этот миф. Каждый скрытый клад не может принести человеку счастье, потому что влечет за собой чьи-то проблемы. Сокровище Терещенко - это не золото и бриллианты, а их семейная преданность своему делу - «стремлению к общественным пользам», как это написано на их гербе.
Телевизионную группу поразила доступность к объектам Глухова и вежливость его горожан. Съемки проводились в музее археологии заповедника, Институте лубяных культур, Трех-Анастасиевской церкви, где находится семейная усыпальница Терещенко.
Программа «Затерянный мир» будет смонтирована через месяц и выйдет на канале «2+2», сообщает сайт заповедника.
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