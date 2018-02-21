Конотопские «классики» отличились в Одессе

Ученики отделения «Борьба греко-римская» Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили удачно выступили на этих соревнованиях: три золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.
Чемпионами стали: Захар Маслак (весовая категория до 32 кг), Имед Худжадзе (44 кг), Дмитрий Горилый (85 кг). Серебро у: Богдана Макаровца (29 кг), Арсения Кутиля (35 кг), Романа Кабачного (44 кг) и Артура Дейнеко (85 кг). Бронза досталась: Филиппу Начовному (44 кг), Денису Харченко (48 кг), Денису Мезю (52 кг)
Подготовили молодых спортсменов тренеры Виктор Гайдук и Александр Бондарь.
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