Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:40153

Конотопские «классики» отличились в Одессе

10 марта в Одессе проходил турнир среди младших юношей, посвященный памяти мастера спорта СССР И. Толмачева.

Ученики отделения «Борьба греко-римская» Конотопской ДЮСШ им. М.Мамиашвили удачно выступили на этих соревнованиях: три золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали.

Чемпионами стали: Захар Маслак (весовая категория до 32 кг), Имед Худжадзе (44 кг), Дмитрий Горилый (85 кг). Серебро у: Богдана Макаровца (29 кг), Арсения Кутиля (35 кг), Романа Кабачного (44 кг) и Артура Дейнеко (85 кг). Бронза досталась: Филиппу Начовному (44 кг), Денису Харченко (48 кг), Денису Мезю (52 кг)

Подготовили молодых спортсменов тренеры Виктор Гайдук и Александр Бондарь.

Спорт Греко-римская борьба Конотоп

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«Все деньги мира» Ридли Скотт (США, 2017)
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Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:30 17:15 18:30 22:45
«Украденная принцесса» Кристиан Гьюдгэст (Украина, 2018)
«Украденная принцесса» Кристиан Гьюдгэст (Украина, 2018)
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«Излом времени» Ава ДюВерней (США, 2018)
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«Ограбление в ураган» Роб Коэн (США, 2018)
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Фото

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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