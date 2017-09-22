На Сумщине алиментщиков заставили заплатить 19 млн грн своим детям Состоялось очередное заседание Регионального штаба по координации, мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов на Сумщине.

Были обсуждены важные моменты применения закона «Чужих детей не бывает», результаты и проблемные вопросы по каждому городу и району Сумщины.

Стоит отметить, что темпы работы с нерадивых родителями, которые забыли о своих детях и не выплачивают алименты, не снижаются. Имея, благодаря принятым изменениям в законодательство, инструменты воздействия на должников, исполнительная служба в этой работе достигла весомых результатов.

«В пользу детей взыскано 19 млн гривен, и работа продолжается, ведь чужих детей не бывает - органы юстиции ежедневно наполняют эту фразу конкретным содержанием, - отмечает глава юстиции Сумщины, руководитель Регионального штаба по координации, мониторинга и контроля за выполнением органами государственной исполнительной службы. - Такие весомые результаты не уменьшают динамики нашей работы на каждый день».