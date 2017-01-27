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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:30189

На Сумщине цыганка 23 года жила без документов

У молодой женщины ромской национальности в силу обстоятельств не было ни свидетельства о рождении, ни паспорта.

В Конотопском отделе регистрации управления юстиции в Сумской области была предоставлена правовая помощь местной жительнице Алене. В свои 23 года женщина не имела никаких документов, поэтому не могла оформить помощь на двух своих детей, и семья находилась за чертой бедности.

Благодаря квалифицированной помощи работников юстиции было возобновлено актовую запись о рождении этой гражданки, благодаря этому, она получила паспорт и смогла подать документы в органы социальной защиты для оформления помощи.

Общество Юстиция

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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