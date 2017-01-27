На Сумщине цыганка 23 года жила без документов У молодой женщины ромской национальности в силу обстоятельств не было ни свидетельства о рождении, ни паспорта.

В Конотопском отделе регистрации управления юстиции в Сумской области была предоставлена правовая помощь местной жительнице Алене. В свои 23 года женщина не имела никаких документов, поэтому не могла оформить помощь на двух своих детей, и семья находилась за чертой бедности.

Благодаря квалифицированной помощи работников юстиции было возобновлено актовую запись о рождении этой гражданки, благодаря этому, она получила паспорт и смогла подать документы в органы социальной защиты для оформления помощи.