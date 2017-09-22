Первая десятка должников-алиментщиков выйдет на общественные работы На Сумщине по решениям судов 10 лицам назначены общественно-полезные работы за уклонение от уплаты алиментов.

Среди постановлений суда есть решение о привлечении к общественно-полезным работам женщины. Ее задолженность по уплате алиментов составляет 13 000 гривен в пользу двух детей 9 и 10 лет.

Напомним, согласно нововведениям cт. 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает от120 до 240 часов общественно-полезных работ. И такая санкция может применяться к неплательщикам алиментов неоднократно, до полного погашения суммы долга перед детьми.