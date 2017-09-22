Первая десятка должников-алиментщиков выйдет на общественные работы

Среди постановлений суда есть решение о привлечении к общественно-полезным работам женщины. Ее задолженность по уплате алиментов составляет 13 000 гривен в пользу двух детей 9 и 10 лет.
Напомним, согласно нововведениям cт. 183-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях предусматривает от120 до 240 часов общественно-полезных работ. И такая санкция может применяться к неплательщикам алиментов неоднократно, до полного погашения суммы долга перед детьми.
Состоялось очередное заседание Регионального штаба по координации, мониторингу и контролю за выполнением органами государственной исполнительной службы решений о взыскании алиментов...
Закон «Чужых детей не бывает», подкрепленный согласованными действиями государственных исполнителей, побуждает неплательщиков алиментов вспомнить о своих родительских обязанностях....
Депутаты Верховной Рады приняли проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на...
Неуплата алиментов вовремя может стать настоящей головной болью для безответственных родителей....
Хотел продать землю, а пришлось платить долг....