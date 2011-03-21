За два месяца на Сумщине провели 600 свадеб За два месяца текущего года сотрудниками органов юстиции Сумской зарегистрировано более 600 браков.

Больше всего женатых пар зарегистрировано в городе Сумы - 241, в Конотопском районе - 60, в Роменском - 44. Стремительно набирает популярность пилотный проект Министерства юстиции «Брак за сутки», и упрощенная процедура регистрации брака нисколько не уменьшает значимость события. За два месяца этим сервисом воспользовалась более 60 пар.