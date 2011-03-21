За два месяца на Сумщине провели 600 свадеб

Больше всего женатых пар зарегистрировано в городе Сумы - 241, в Конотопском районе - 60, в Роменском - 44.
Стремительно набирает популярность пилотный проект Министерства юстиции «Брак за сутки», и упрощенная процедура регистрации брака нисколько не уменьшает значимость события. За два месяца этим сервисом воспользовалась более 60 пар.
Благодаря пилотному проекту «Брак за сутки» еще два человека объединились в семью....
Действие пилотного проекта по регистрации брака в течение 24 часов расширено еще на 6 городов: Ужгород, Черновцы, Ивано-Франковск, Сумы, Тернополь...
Среди общего числа родившихся в городе за 2010 год, 81,3% составляют дети, рожденные женщинами, которые находятся в зарегистрированном браке....