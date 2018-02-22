В Глухове родители готовятся перекрывать трассу из-за отсутствия школьного автобуса, а мэр с премией уехал в отпуск Пока в Глухове разгорается скандал из-за отсутствия денег на заправку школьного автобуса, мэр Мишель Терещенко выписал себе премию и уехал в отпуск.

Об этом пишет издание «Неделя».

Как говорится в материале, родители школьников готовы перекрывать международную трассу, если их дети не смогут добираться в школу по вине чиновников.

«Во вторник, 13 марта, 50 детей СОШ №2 остались без услуг школьного автобуса. Одиннадцать учеников из Слепорода вообще не смогли добраться на уроки, потому остались дома. С 15 марта фактически прекращается подвоз к СОШ №1 и СОШ №6. Как оказалось, транспорт просто нечем заправить. Родители решили лично рассказать мэру о ситуации. Но в приемной выяснилось, что мэр Мишель в отпуске (редакция проверила эту информацию, и действительно - исполком предоставил городскому голове отпуск с 12 по 25 марта)», - пишет газета.

Секретарь горсовета в общении с родителями сослалась на отсутствие бюджета, из-за которого у мэрии нет денег на заправку автобусов.

В это же время, лидер фракции «Воля народа» в горсовете Юрий Бурлака опубликовал на своей странице информацию о премиях в городском совете.

«Когда мэр Мишель и Демышева утверждают, что не могут профинансировать затраты на топливо для школьного автобуса, в тоже время они выписывают себе надбавки за высокие достижения в работе в размере 50% от должностного оклада и 100% премий», - написал Бурлака.

Депутат также отметил, что чиновники, которые открыто критикуют действия Мишеля Терещенко, не получают премии.

«На примере зарплаты депутату Громак Л.А. (начальнику управления социальной защиты), всем видно отношение к ней мэра Мишеля. В последнее время и начальнику управления образования Васянович Л.Г. надоела эта подковерная игра власти и она начала об этом говорить в открытую. Это привело к тому, что премия за февраль ей оказалась не положена вообще», - отметил Бурлака.

Как сообщалось ранее, депутаты Глуховского горсовета приняли бюджет на 2018 большинством голосов год без участия мэра Мишеля Терещенко. Они урезали премии в сотни тысяч гривен мэру и чиновникам, направив деньги на зарплаты учителям и врачам. Но Терещенко до сих пор не подписал бюджет – он уехал в отпуск на 2 недели.