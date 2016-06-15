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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:32203

В Cумах прошел форум по органическому производству

Сегодня, 15 марта, в Конгресс-центре СумГУ начался форум «Органическое производство Сумщины: технологии и бизнес-модели».

Открытие началось с традиционных речей чиновников.

«Наша область относится к аграрным регионам Украины и имеет значительный потенциал, в том числе и для развития органического земледелия. Наверное, каждый из присутствующих понимает, что через 20-30 лет органическое сельское хозяйство двигать экономику вперед, потому что это качество и безопасность продукции», - отметил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко.

По его словам, на начало этого года такое производство введено уже в десяти хозяйствах области, а по итогам четырех земельных аукционов в 2017 году было предоставлено в аренду для ведения органического хозяйства до 100 га пашни.

Как прокомментировал директор Департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Маслак: «Органический направление - один из приоритетов развития Сумской области, потому что сегодня это не просто тренд, а достаточно востребованный продукт на внутреннем и внешнем рынках. Такая тенденция приводит к увеличению количества производителей органической продукции. Украинская продукция пользуется большим спросом на внешнем рынке, в частности, это страны Европейского Союза. На Сумщине хозяйства, имеющие статус органического производства, успешно реализуют свою продукцию».

Руководитель Центра поддержки бизнеса в Сумах Тарас Савченко отметил, что этот форум направлен, прежде всего, на налаживание связей производителей между собой, властью, научными кругами, которые затем смогут успешно развивать свой бизнес. Сегодня около 15 сельскохозяйственных производителей, которые уже занимаются органическим производством, представили здесь свою продукцию - для них это своеобразная платформа, где они могут заявить о себе и показать свои достижения.

«Мы решили заниматься органическим производством не сразу - к этому шли 12 лет. Сначала изготавливали оборудование для переработки молока, с которым уже работают более 15 сыроварен в Украине, а потом решили на своем примере показать, как можно изготавливать качественные сыры, - поделилась опытом органического бизнеса одна из производителей сыра в Сумской Анна Денисенко и добавила, что сейчас гораздо легче запустить собственное производство. Объединенные громады, например, заинтересованы в производстве собственной продукции для учреждений, расположенных на их территориях, поэтому они стараются оказать финансовую помощь.

К слову, Программой развития АПК-2020 предусмотрена финансовая поддержка хозяйств по этому направлению деятельности. В 2017 году впервые из областного бюджета было проведено частичное возмещение затрат на получение сертификатов органической продукции 3 субъектам хозяйствования.

В 2018 году процент возмещения затрат на получение сертификата на производство органической продукции увеличен до 75% (против 50% в прошлом году). На это в бюджете выделено 150 000 гривен с целью популяризации органического производства.

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