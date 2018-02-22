Советнику мэра Конотопа объявили подозрение в хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений На Сумщине за грубое нарушение общественного порядка к уголовной ответственности привлечено советника Конотопского городского головы.

Как уже сообщалось ранее, 13 марта 2018 года депутату Киевского городского совета сообщено о подозрении в грубом нарушении общественного порядка, связанном с сопротивлением представителю власти и представителям общественности по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Речь идет о событиях 16 мая 2017 года. Чтобы не позволить представителям общественного формирования «Конотопская сотня Народной самообороны» зайти в сессионный зал для охраны порядка, депутат спровоцировал конфликтную ситуацию, а затем и стычки.

Как установлено в ходе следствия, координировал деятельность приезжего депутата и его приспешников один из советников Конотопского городского головы, который непосредственно приобщился к нарушению общественного порядка. В частности, нанес ряд ударов в лицо одному из присутствующих и препятствовал законным действиям сотрудников полиции.

Кроме того, советник будет отвечать еще и за избиение местного активиста. Инцидент произошел 14 сентября 2017 года. Тогда между двумя мужчинами возникла словесная перепалка, в ходе которой советник, несмотря на то, что они находились на территории Конотопской общеобразовательной школы, ударил активиста ногой по голове.

Сегодня, 15 марта 2018 года, советнику Конотопского городского головы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются другие участники нарушение общественного порядка.

Справка: подозреваемому грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.